Умер Иван Фетискин – ветеран Великой Отечественной и гроза уголовников

03.06.2019 16:42 3934

С каждым днем становится всё меньше тех людей, которые положили свою жизнь на то, чтобы сделать этот мир лучше. Вот и в эту субботу, 1 июня, ушёл ещё один такой человек. В Калуге на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной, бывший начальник Управления уголовного розыска Калужского облисполкома, подполковник милиции в отставке Иван Васильевич Фетискин.

Жизненный путь Ивана Васильевича – путь очень достойного человека, с которого стоит брать пример будущим поколениям.

Окончив школу, 22 июня 1941 года Фетискин приехал в Москву, чтобы поступать в институт конструкторов самолетостроения. В этот самый день и началась Великая Отечественная война, о которой он узнал из радиообращения министра иностранных дел Молотова. Естественно, об институте пришлось забыть, и в августе 41-го, когда ему исполнилось 18 лет, Фетискина призвали в армию.

Часть, в составе которой служил Фетискин, пешком дошла почти до Саратова. Оттуда бойцов хотели отправить на Воронежский фронт, однако по воле командования часть перенаправили совсем на другое направление - на Дальний Восток, укреплять границы с Японией.

Там деятельность Фетискина была связана с секретной документацией. Войну Иван Васильевич прошел в составе 76 пушечного артполка 35 армии Дальневосточного фронта, затем служил в штабе.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» «За победу над Японией».

Демобилизовавшись из армии в марте 1948 года, Иван Васильевич Фетискин вступил в ряды сотрудников органов внутренних дел.

В январе 1968 года уже подполковник милиции Фетискин возглавил отдел уголовного розыска управления охраны общественного порядка Калужского облисполкома. За безупречную службу он был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отличную службу в охране общественного порядка».

- Уйдя в отставку, Иван Васильевич проводил активную работу по патриотическому воспитанию действующих сотрудников и подрастающего поколения в составе Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, - говорят коллеги покойного. - Руководство и личный состав Управления МВД России по Калужской области выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Фетискина.

Редкация нашего сайта и газеты также выражает свои соболезнования семье и близким Ивана Васильевича.

Прощание с Иваном Фетискиным состоится завтра, 4 июня, в 12:00 по адресу: Калуга, ул. Плеханова, 53.