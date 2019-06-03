Жителя Товарково зоозащитники обвиняют в живодёрстве

В Товарково зоозащитники требуют наказать живодёра. Как утверждают жители посёлка, мужчина регулярно избивал свою собаку, а 25 мая, напившись, выкинул питбуля с пятого этажа. В полицию обратился один из очевидцев случившегося.

- На место выезжала следственно-оперативная группа. Был опрошен заявитель и хозяин собаки, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Состояние собаки установить не удалось, поскольку владелец животного никого в свой дом не пустил. С его слов, с собакой всё нормально. Спустя несколько дней владелец собаки сообщил в полицию, что к нему в дом приходили какие-то люди, после чего собака исчезла.

- Писать заявление о похищении собаки он не стал, - говорят в полиции. - В свою квартиру стражей порядка не пустил.

В данный момент участковый проводит проверку, а в соцсетях развернулась целая кампания, участники которой уверены, что хозяина надо привлекать к уголовной ответственности за издевательства над животным. Они же переслали нам фотографии пса с травмами.