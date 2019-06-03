Жителя Товарково зоозащитники обвиняют в живодёрстве

В Товарково зоозащитники требуют наказать живодёра. Как утверждают жители посёлка, мужчина регулярно избивал свою собаку, а 25 мая, напившись, выкинул питбуля с пятого этажа. В полицию обратился один из очевидцев случившегося.
- На место выезжала следственно-оперативная группа. Был опрошен заявитель и хозяин собаки, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Состояние собаки установить не удалось, поскольку владелец животного никого в свой дом не пустил. С его слов, с собакой всё нормально. Спустя несколько дней владелец собаки сообщил в полицию, что к нему в дом приходили какие-то люди, после чего собака исчезла.
- Писать заявление о похищении собаки он не стал, - говорят в полиции. - В свою квартиру стражей порядка не пустил.
В данный момент участковый проводит проверку, а в соцсетях развернулась целая кампания, участники которой уверены, что хозяина надо привлекать к уголовной ответственности за издевательства над животным. Они же переслали нам фотографии пса с травмами.
|
Калуга - в ТОПе смертельных отравлений спиртным и спайсами 04.06.2019 09:31
Поехали по детям: в Калуге сбили двух девочек 30.05.2019 12:22
Подросток открыл купальный сезон и утонул 29.05.2019 16:35
Россельхознадзор уничтожил европейские сыры 29.05.2019 15:10
Плевать на «зебру»: за день водители сбили четверых пешеходов 29.05.2019 11:09
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: