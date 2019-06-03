Два ребёнка пострадали в аварии в День защиты детей

Рано утром 1 июня, произошла авария на трассе М3 «Украина», в которой пострадали дети.
По предварительной информации УМВД по Калужской области, женщина 1985 года рождения по какой-то причине догнала идущий впереди «Рено» из-за чего тот врезался в «Киа».
В этой аварии пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Подрбности об их состоянии не сообщаются.
|
«Буханка» в кювете врезалась в дерево 31.05.2019 12:17
Голозадый чудик с Кубяка «попал» на две статьи и ждёт третьей 30.05.2019 16:20
Рабочего убило краном 30.05.2019 15:07
Энергетиков заставят заплатить за нанесённый ущерб 30.05.2019 10:55
Голый чудик зажигательно покуролесил в калужском дворе 30.05.2019 09:48
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: