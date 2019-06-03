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Два ребёнка пострадали в аварии в День защиты детей

03.06.2019 08:45 5 1776 Сергей ПЕТРОВ, фото ГУ МЧС по Калужской области
Два ребёнка пострадали в аварии в День защиты детей

Рано утром 1 июня, произошла авария на трассе М3 «Украина», в которой пострадали дети.

По предварительной информации УМВД по Калужской области, женщина 1985 года рождения по какой-то причине догнала идущий впереди «Рено» из-за чего тот врезался в «Киа».

В этой аварии пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Подрбности об их состоянии не сообщаются.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото ГУ МЧС по Калужской области
Тэги: происшествие авария дтп
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