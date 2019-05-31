«Буханка» в кювете врезалась в дерево

Вечером четверга, 30 мая, около 20:00 на дороге Мещовск – Овсянниково в дерево въехал УАЗ.

По предварительной информации, 69-летний мужчина не справился с управлением и съехал на обочину, где и врезался в дерево. Водитель получил травмы различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все подробности ДТП.