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Рабочего убило краном

30.05.2019 15:07 3 1354 Сергей ПЕТРОВ, фото СК по Калужской области
Рабочего убило краном

В четверг, 30 мая, Следственный комитет опубликовал информацию о гибели двумя днями ранее рабочего на стройке в Износковском районе близ деревни Михали. Там идет строительство полигона для временного хранения и сортировки бытового мусора.

По сообщению следователей, 63-летний москвич являлся работником фирмы, обслуживающей башенные краны. Во время демонтажа, его зажало металлоконструкциями башни. Он скончался.

- Следователи зафиксировали обстановку на месте происшествия, запросили документацию, договоры, инструктажи, опросили очевидцев и ответственных сотрудников организаций. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото СК по Калужской области
Тэги: происшествие
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