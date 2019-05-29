Подросток открыл купальный сезон и утонул

В среду, 29 мая, около часа дня в Обнинске произошла трагедия, унёсшая жизнь 15-летнего подростка.
Четверо детей отправились на реку Протва, что течёт в черте города. Один из них решил искупаться, разделся и залез в реку. Через некоторое время он скрылся под водой, да так и не появился. Его тело уже найдено.
- Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета. - Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В связи с трагедией следователи напоминают, что хоть на улице и тепло, но вода ещё не прогрелась. А при погружении в холодную воду нервные рецепторы, раздражаемые холодом, запускают целый ряд адаптивных механизмов, что может повлечь негативные последствия, вплоть до рефлекторной остановки сердца.
Точные причины смерти ребенка, установят медики.
- Кроме того, следователи настоятельно рекомендуют родителям провести с несовершеннолетними беседы о правилах поведения около рек и озер, в период летних каникул исключить отдых детей и подростков вблизи водоемов в отсутствие взрослых лиц, - говорят в следственном комитете.
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