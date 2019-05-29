Россельхознадзор уничтожил европейские сыры

В среду, 27 мая, Управление Россельхознадзора по Калужской области отчиталось об итогах проверки обнинского «Экобазара», которая прошла в понедельник, 27 мая.

Вместе с транспортной прокуратурой, Роспотребнадзором и таможенниками, специалисты этого ведомства обнаружили сыр производства Франции, Финляндии и Голландии. Как известно, в Россию ввоз этой санкционки ныне запрещён.

- Продукция в количестве 3,7 кг была изъята из оборота и уничтожена в присутствии специалистов Управления Россельхознадзора, - сообщает пресс-служба ведомства.