Водитель «Тойоты» своей машиной остановил неуправляемую «Киа»

Утром в понедельник, 27 мая, авария произошла в районе пересечения улиц Воротынской и 65 лет Победы в Калуге.
По предварительной информации ГИБДД, 32-летний водитель «Форд Мондео» ехал по Воротынской в сторону улицы Фомушина, не учел дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Киа Пиканто». После этого «Киа» развернуло, и машина покатилась в обратном направлении. Очевидцы сообщают, что женщина-водитель в этот момент потеряла сознание. Через несколько десятков метров «Киа» врезался в попутную «Тойоту». По информации очевидцев, водитель «Тойоты» сам подставил свою машину под неуправляемую «Киа», чтобы остановить её.
Различные травмы в аварии получила женщина из «Киа».
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