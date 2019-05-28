Трусость и цинизм: водитель сбил ребёнка и вместо больницы покатал его по городу

12-летнего мальчика сбили в конце прошлой недели в Обнинске. Авария произошла примерно в 17:20 в районе дома №45 на проспекте Маркса 23 мая.
По предварительным данным полиции, школьник пересекал проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а некий мужчина за рулем, предположительно, иномарки белого или серебристого цвета не пропустил его и сбил.
- Со слов очевидцев, водитель транспортного средства сообщил окружающим, что самостоятельно доставит пострадавшего в медицинское учреждение, посадил мальчика в салон автомобиля и уехал в неизвестном направлении, - рассказали во вторник, 28 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Водитель ездил по городу около 40 минут, после чего высадил мальчика в районе школы № 9, так и не доставив его в больницу. Выйдя на улицу, мальчик позвонил маме.
В тот же день школьника положили в больницу.
Водителя-виновника сейчас ищут. Если вы что-либо знаете об этом происшествии, звоните по телефонам 8(48439) 4-98-02 или 8(4842)501-602.
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