Пропал 64-летний мужчина

Во вторник, 28 мая, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о пропаже 64-летнего Евгения АБЛИНА. Мужчина 22 мая выехал из Москвы, предположительно, в Калужскую область и исчез.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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