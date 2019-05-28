Пропал 64-летний мужчина

Во вторник, 28 мая, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о пропаже 64-летнего Евгения АБЛИНА. Мужчина 22 мая выехал из Москвы, предположительно, в Калужскую область и исчез.

Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: черный костюм, белая рубашка, галстук, черные туфли.

Особые приметы: носит бороду.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.