Двое детей пострадали в перевернувшейся машине

В прошедшую субботу, 25 мая, на дороге между селом Ульяново и поселком Заречье вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Додж». Подробнее об этом происшествии рассказали в понедельник в областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным дорожной полиции, 41-летняя женщина ехала на легковушке, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там машина перевернулась.
В аварии пострадали три человека: 25-летняя девушка, шестилетняя девочка и трёхлетний мальчик. Детей отвезли в больницу.
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