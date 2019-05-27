Женщина погибла в сгоревшей квартире

В пятницу, 24 мая, в многоквартирном доме на улице Кутузова в Малоярославце произошел пожар.

Спасатели нашли в квартире тело 68-летней женщины, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительном версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. – отмечают в СК. – Соседи характеризуют погибшую отрицательно, сообщают, что она злоупотребляла спиртным. В результате пожара получил ожоги сын погибшей, ему удалось спастись.

Следователи проводят проверку.

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