Женщина погибла в сгоревшей квартире

В пятницу, 24 мая, в многоквартирном доме на улице Кутузова в Малоярославце произошел пожар.
Спасатели нашли в квартире тело 68-летней женщины, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
- По предварительном версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. – отмечают в СК. – Соседи характеризуют погибшую отрицательно, сообщают, что она злоупотребляла спиртным. В результате пожара получил ожоги сын погибшей, ему удалось спастись.
Следователи проводят проверку.
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