Фура протаранила машину с семьёй, легковушка сгорела

Вечером в пятницу, 24 мая, на 91 километре трассы А130 в Жуковском районе столкнулись фура «Даф» и легковушка «Киа». В калужском областном управлении ГИБДД нам подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 35-летний водитель большегруза двигался в сторону Москвы, вылетел на встречную полосу и врезался в легковую «Киа».

После столкновения легковушка загорелась. Машина практически полностью выгорела. К счастью, ехавшая в ней семья – мужчина, женщина и ребенок – успела выбраться. Врачи диагностировали у них различные травмы. Пострадал также водитель фуры.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», у фуры лопнуло колесо. Именно это стало причиной выезда на встречную полосу.

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