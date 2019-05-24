Пропал 34-летний мужчина

В деревне Салтановское Перемышльского района пропал 34-летний Александр ШВАЛЮЧИНСКИЙ. В пятницу, 24 мая, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
О его местонахождении неизвестно с 7 мая.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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