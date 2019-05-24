Пропал 34-летний мужчина

В деревне Салтановское Перемышльского района пропал 34-летний Александр ШВАЛЮЧИНСКИЙ. В пятницу, 24 мая, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

О его местонахождении неизвестно с 7 мая.

Приметы:

Рост – 178 см,

Худощавое телосложение,

Темные короткие волосы,

Татуировка на плече,

Ярко-жёлтая куртка с зеленым воротником,

Черная футболка,

Черные джинсы,

Черные тапки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.