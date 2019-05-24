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Младенец скончался в больнице: следователи начали проверку

24.05.2019 11:55 5 2543 Дмитрий Ивьев
Младенец скончался в больнице: следователи начали проверку

Во вторник, 21 мая, в клиническую больницу № 8 в Обнинске привезли годовалую девочку. В этот же день ребенок скончался в реанимации. Об этом сообщает 24 мая калужское региональное управление Следственного комитета.

После этого инцидента организована проверка.

- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить свидетелей, изъять медицинскую документацию, - отмечают в СК. - Для установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала относительно качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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