Младенец скончался в больнице: следователи начали проверку

Во вторник, 21 мая, в клиническую больницу № 8 в Обнинске привезли годовалую девочку. В этот же день ребенок скончался в реанимации. Об этом сообщает 24 мая калужское региональное управление Следственного комитета.
После этого инцидента организована проверка.
- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить свидетелей, изъять медицинскую документацию, - отмечают в СК. - Для установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала относительно качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.
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