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Пропала 28-летняя женщина

24.05.2019 11:32 0 2716 Елена Французова
Пропала 28-летняя женщина

Во вторник, 21 мая, в Боровске ушла из дома на работу и до сих пор не вернулась 28-летняя Татьяна СТАХАНОВА.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, в полицию 23 мая обратился супруг женщины. В настоящее время проверяются места, где она может находиться.

Как сообщает в соцсетях брат пропавшей, она была одета в чёрные брюки, белую рубашку и тёмно-синий плащ.

- 21 мая в 23:00 она попала в объектив камеры около магазина «Верный» на улице Калужской, - сообщает брат пропавшей Михаил Микулин. - После выхода из магазина все следы просто обрываются. Телефон вне зоны доступа.

Всех, кто обладает информацией о женщине, просят звонить по телефонам 02 или 112.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие
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