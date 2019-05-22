Двое на «Ладе» сбили человека и протаранили его машину

Днём во вторник, 21 мая, на улице Ленина в Кондрово произошла авария с участием «Лады» и «Ниссана».
По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в припаркованный «Ниссан».
- X-trail стоял на обочине, хозяин выходил из офиса водоканала, - рассказали местные жители в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - Его сбили, а потом врезались в машину! Они за 5 секунд до этого чуть другую машину не снесли возле магазина.
По словам очевидцев, предполагаемый виновник мог быть пьян. Официально это пока не подтверждается.
Водитель и пассажир «Лады» отделались лёгкими травмами. А владелец «Ниссана» попал в больницу.
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