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66-летний мужчина пропал в Калуге

22.05.2019 09:00 0 482 Дмитрий Ивьев
66-летний мужчина пропал в Калуге

В деревне Мстихино в понедельник, 20 мая, пропал 66-летний Александр СТОЦКИЙ.

Около 7:00 он ушёл из дома и не вернулся, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост: 190 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: серые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Был одет: светло-коричневая ветровка, голубая рубашка в серую мелкую клетку с коротким рукавом, серые джинсы, чёрные ботинки.

Вечером 21 мая волонтёры прочесывали лесополосу. Пока поиски не дали никаких результатов.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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