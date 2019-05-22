66-летний мужчина пропал в Калуге

В деревне Мстихино в понедельник, 20 мая, пропал 66-летний Александр СТОЦКИЙ.

Около 7:00 он ушёл из дома и не вернулся, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 190 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: светло-коричневая ветровка, голубая рубашка в серую мелкую клетку с коротким рукавом, серые джинсы, чёрные ботинки.

Вечером 21 мая волонтёры прочесывали лесополосу. Пока поиски не дали никаких результатов.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.