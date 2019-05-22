66-летний мужчина пропал в Калуге

В деревне Мстихино в понедельник, 20 мая, пропал 66-летний Александр СТОЦКИЙ.
Около 7:00 он ушёл из дома и не вернулся, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
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Вечером 21 мая волонтёры прочесывали лесополосу. Пока поиски не дали никаких результатов.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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