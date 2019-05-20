Грузовик смял «Ладу» в Калуге

Примерно в 14:20 в понедельник, 20 мая, на перекрёстке улиц Гурьянова и Железняки в Калуге столкнулись грузовик МАЗ и легковой «Лада Ларгус».
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пострадал водитель «Лады». Спасателям пришлось вырезать водителя «Ларгуса» из покореженного авто. С различными травмами его отвезли в больницу.
По предварительным данным калужского управления ГИБДД, 60-летний водитель «Лады» выезжал с территории АЗС на красный сигнал светофора и в него врезался МАЗ.
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