Грузовик смял «Ладу» в Калуге

Примерно в 14:20 в понедельник, 20 мая, на перекрёстке улиц Гурьянова и Железняки в Калуге столкнулись грузовик МАЗ и легковой «Лада Ларгус».

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пострадал водитель «Лады». Спасателям пришлось вырезать водителя «Ларгуса» из покореженного авто. С различными травмами его отвезли в больницу.

По предварительным данным калужского управления ГИБДД, 60-летний водитель «Лады» выезжал с территории АЗС на красный сигнал светофора и в него врезался МАЗ.

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