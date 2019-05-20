Велосипедист с юной пассажиркой попали под машину

Около 23:40 в воскресенье, 19 мая, на улице Маркса в Обнинске произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина за рулём «Форда» на круговом движении сбил 30-летнего велосипедиста, который вёз 19-летнюю пассажирку.
Пострадали велосипедист и девушка. Юную пассажирку с различными травмами отвезли в больницу.
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