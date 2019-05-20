Поезд насмерть сбил женщину

Утром в субботу, 18 мая, на железнодорожной станции в Балабаново погибла 72-летняя женщина.

Её смертельно травмировал электропоезд Москва – Калуга, рассказали в понедельник в Калужском линейном отделе МВД на транспорте.

- С платформы взрослую женщину стащило мимо летящим скорым поездом, - написали очевидцы в группе «Подслушано в Балабаново» в социальной сети «ВКонтакте».

В данный момент полиция продолжает проверку.

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