Пешеход погиб рядом с переходом

Около 23:50 в субботу, 18 мая, в Людиново на улице Энгельса погиб 69-летний мужчина.

По предварительным данным калужского регионального управления ГИБДД, 34-летний мужчина ехал за рулём «Лады», не справился с управлением, врезался в препятствие, а после этого сбил пешехода. Пенсионер в этот момент пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

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