Труп мужчины нашли в Оке

В прошедшую субботу, 18 мая, из Оки на территории Калуги достали тело 57-летнего мужчины.

Незадолго до этого он вместе со знакомым выпивал на берегу реки, а потом оба решили охладиться и искупаться. Обратно на берег смог выбраться только один из собутыльников, рассказали нам 20 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователи проводят проверку.

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