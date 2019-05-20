Труп мужчины нашли в Оке

В прошедшую субботу, 18 мая, из Оки на территории Калуги достали тело 57-летнего мужчины.
Незадолго до этого он вместе со знакомым выпивал на берегу реки, а потом оба решили охладиться и искупаться. Обратно на берег смог выбраться только один из собутыльников, рассказали нам 20 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Следователи проводят проверку.
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