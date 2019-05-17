Женщину с коляской сбили в Калуге

Около 10 утра в пятницу, 17 мая, на улице Телевизионной в Калуге в районе остановки «Сосновая роща» произошла авария.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Ниссан Тиида» врезался в остановившийся на светофоре «Рено Дастер». После этого «Дастер» сбил женщину, перевозившую в коляске младенца.
Судя по видео, опубликованному в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», «Дастер» остановился на «красный», а после того, как в него врезался «Ниссан», резко ускорился. Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. «Рено» задел женщину, державшую коляску. Она упала вместе с коляской.
С места аварии малыша отвезли в больницу, рассказали в полиции. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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