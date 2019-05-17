Двух велосипедистов сбили за вечер

В Калужской области два велосипедиста попали под колёса авто вечером в четверг, 16 мая. Одна авария произошла в Малоярославце, вторая – в Людиново.
Примерно в 18:40 на улице Крупской в Малоярославце 40-летний водитель «Ниссана» сбил 18-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал с придворовой территории.
Спустя час на улице Энгельса в Людиново 57-летний автомобилист на «Чери» при повороте направо не занял крайнее положение и наехал на велосипедиста. 45-летний мужчина двигался по краю проезжей части.
У обоих пострадавших зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
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