Вода смыла дорогу рядом с Яченкой

В середине апреля на набережной Яченского водохранилища в Калуге в районе улицы Парижской Коммуны произошёл оползень. Тогда земля со склона сползла вниз и утащила несколько деревьев. Виной тому назывался прорыв водопроводной трубы. Очередной похожий случай произошёл на днях в 500 метрах от места предыдущего оползня – в районе улицы Яченской.

1 - оползень в середине апреля, 2 - майский обвал дороги.

В конце улицы, которая упирается в стройплощадку второй очереди музея космонавтики, смыло часть дороги. Десятки метров асфальта вместе с деревьями съехали вниз.

Провал огорожен сигнальными лентами. Подходить к краю опасно, оползень может увеличиться.

В данном случае причиной обвала дороги также стал прорыв трубы.

- Сети, на которых происходит утечка, не находятся в ведении водоканала, - рассказали нам 16 мая в пресс-службе «Калугаоблводоканала». - Они на обслуживании музея. Вчера наши специалисты локализовали утечку воды. Ремонт водопровода будет осуществлять собственник.

Восстановят ли дорогу и когда это произойдёт, пока не сообщается.

От дальнейшего сползания вниз склон удерживают корни деревьев.

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