Пропавшую девушку нашли живой

Как мы уже рассказывали, в селе Льва Толстого под Калугой 14 мая пропала 24-летняя девушка. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Утром в пятницу, 17 мая, стало известно, что пропавшую нашли живой.
- Местонахождение установлено, - рассказали нам в пресс-службе управления МВД по Калужской области. - В настоящее время она дома с родными, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
|
Женщину сбили на улице Гагарина 17.05.2019 11:21
Пассажирка троллейбуса получила травмы в Калуге 16.05.2019 10:15
Женщина пострадала в столкновении «Лады» и «Мерседеса» 16.05.2019 09:53
Пропала 24-летняя девушка 16.05.2019 09:08
Просто вышел и ушёл в лес: продолжаются поиски 58-летнего мужчины 15.05.2019 15:45
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: