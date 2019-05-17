Пропавшую девушку нашли живой

Как мы уже рассказывали, в селе Льва Толстого под Калугой 14 мая пропала 24-летняя девушка. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Утром в пятницу, 17 мая, стало известно, что пропавшую нашли живой.

- Местонахождение установлено, - рассказали нам в пресс-службе управления МВД по Калужской области. - В настоящее время она дома с родными, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.