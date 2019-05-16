Пропала 24-летняя девушка

В селе Льва Толстого под Калугой пропала 24-летняя Дарья БУРНОС. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О её местонахождении неизвестно с 14 мая.

Приметы:

Рост: 160 см,

Телосложение: xудощавое,

Цвет глаз: карие,

Волосы: тёмно-русые, до плеч,

Была одета: красная кофта с белой надписью Like, синие джинсы, розовые босоножки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.