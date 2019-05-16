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Пропала 24-летняя девушка

16.05.2019 09:08 0 2892 Дмитрий Ивьев
Пропала 24-летняя девушка

В селе Льва Толстого под Калугой пропала 24-летняя Дарья БУРНОС. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О её местонахождении неизвестно с 14 мая.

Приметы:

  • Рост: 160 см,
  • Телосложение: xудощавое,
  • Цвет глаз: карие,
  • Волосы: тёмно-русые, до плеч,
  • Была одета: красная кофта с белой надписью Like, синие джинсы, розовые босоножки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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