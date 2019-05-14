Четырёхлетняя девочка выпала из окна

В понедельник, 13 мая, из окна четвёртого этажа выпала четырёхлетняя девочка. ЧП произошло в городе Белоусово Жуковского района.
Ребёнок остался жив. О его состоянии пока не сообщается.
Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
- Ребенок госпитализирован в больницу, - отметили в СК. - По предварительным данным, девочка воспитывается в полной многодетной семье. В момент происшествия в квартире находилась мать девочки, которая на некоторое время отвлеклась на другого ребенка.
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