Две девушки перевернулись на «Форде»

Как мы уже рассказывали, около 8:30 в субботу, 11 мая, на дороге А130 в Медынском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд». В калужском областном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 18-летняя девушка, управляя легковушкой, не справилась с управлением и съехала с дороги. В кювете машина перевернулась.

Травмы в аварии получила 19-летняя пассажирка.

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