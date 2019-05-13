Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 13 мая
$ 65.23 0.01
73.09 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Две девушки перевернулись на «Форде»

13.05.2019 12:47 0 111 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Две девушки перевернулись на «Форде»

Как мы уже рассказывали, около 8:30 в субботу, 11 мая, на дороге А130 в Медынском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд». В калужском областном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 18-летняя девушка, управляя легковушкой, не справилась с управлением и съехала с дороги. В кювете машина перевернулась.

Травмы в аварии получила 19-летняя пассажирка.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Авария с мотоциклистом в Калуге попала на видео 13.05.2019 12:00

Молодой водитель погиб в перевернувшейся «Ладе» 13.05.2019 10:20

Первые секунды после смертельного ДТП с детьми попали на видео 08.05.2019 12:51

Смертельная авария с детьми: водителю предъявили обвинение 08.05.2019 11:44

«Рено» сбил мотоциклиста – пострадали двое 08.05.2019 10:29

Народные новости
100 0
Lsqz
218 0
bravo40
282 5
asbin

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 мая, 12:00
Международный день музеев в Доме мастеров
Дом мастеров
вс 19 мая, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Легион чести»
п. Полотняный Завод, музей
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск
сб 17 августа, 11:00
«Воиново поле»
База отдыха "Головинка"

Для детей

вт 14 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА
ср 15 мая, 11:00
Соловей
Орион, КЗТА
чт 16 мая, 10:00
Спектакль "Считаю до пяти"
Орион, КЗТА
вт 14 мая, 11:00
Спектакль «Сказка дождя»
Калужский театр кукол

Концерты

пн 13 мая, 20:00
Stand up. Brand new show
Арена КТЗ, ДК
вт 14 мая, 15:00
"Талант на все времена"
Дом музыки
чт 16 мая, 19:00
Камерный концерт рок-группы Aylostera
Галерея Людмилы Климентовской
сб 18 мая, 11:00
Конкурс «Поющее мужское братство»
Филармония

Кино

Большое путешествие
Маугли дикой планеты
Мстители: Финал
Коридор бессмертия
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.