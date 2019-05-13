Молодой водитель погиб в перевернувшейся «Ладе»

Около 23:40 в субботу, 11 мая, на участке между деревней Староселиваново и дорогой Калуга – Ферзиково произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний мужчина ехал за рулём «Лады», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

Автомобилист от полученных травм скончался. Два его пассажира попали в больницу – 20-летняя девушка и 20-летний парень.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.