Мотоциклист влетел в маршрутку на улице Жукова

Вечером в субботу, 4 мая, авария произошла на улице Жукова в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, 29-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный микроавтобус «Пежо».
Различные травмы получил сам мотоциклист, рассказали в областном управлении дорожной полиции. Больше никто не пострадал.
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