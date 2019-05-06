Мотоциклист влетел в маршрутку на улице Жукова

Вечером в субботу, 4 мая, авария произошла на улице Жукова в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 29-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный микроавтобус «Пежо».

Различные травмы получил сам мотоциклист, рассказали в областном управлении дорожной полиции. Больше никто не пострадал.