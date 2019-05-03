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«УАЗ» опрокинулся от столкновения с «Инфинити»

03.05.2019 09:15 0 1374
«УАЗ» опрокинулся от столкновения с «Инфинити»

В четверг, 2 мая, в час дня на пульт спасателям поступило сообщение об аварии на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге.

 «УАЗ» столкнулся с «Инфинити» и опрокинулся.

В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.


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Тэги: происшествие авария ДТП
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