«УАЗ» опрокинулся от столкновения с «Инфинити»

В четверг, 2 мая, в час дня на пульт спасателям поступило сообщение об аварии на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге.
«УАЗ» столкнулся с «Инфинити» и опрокинулся.
В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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