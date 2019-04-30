Пропавшую в Калуге бабушку ищут вторые сутки

Утром в воскресенье, 28 апреля, в Калуге пропала 78-летняя Людмила Андреевна Елизарова (на фото). Её поисками занимается полиция и волонтёры отряда «Лиза Алерт».
- К нам обратилась её знакомая, которая периодически оказывает ей помощь по ведению хозяйства, и сообщила, что 28 апреля, примерно в 13:00, она пришла по месту жительства Людмилы Елизаровой и обнаружила ее отсутствие, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Пожилая женщина страдает потерей зрения и нуждается в помощи.
Приметы:
|
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Диана Власкина сбежала из школы-интерната 30.04.2019 12:36
«Фольксваген» врезался в КамАЗ на Киевской трассе 30.04.2019 11:04
Тепловоз протаранил пожарную машину 29.04.2019 16:59
Мотоциклист сбил велосипедиста 29.04.2019 14:54
Пропавшую девочку нашли в Калуге 29.04.2019 12:47
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: