Пропавшую в Калуге бабушку ищут вторые сутки

Утром в воскресенье, 28 апреля, в Калуге пропала 78-летняя Людмила Андреевна Елизарова (на фото). Её поисками занимается полиция и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

- К нам обратилась её знакомая, которая периодически оказывает ей помощь по ведению хозяйства, и сообщила, что 28 апреля, примерно в 13:00, она пришла по месту жительства Людмилы Елизаровой и обнаружила ее отсутствие, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Пожилая женщина страдает потерей зрения и нуждается в помощи.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Была одета: сиреневое вязаное платье, внизу с белой полосой, чёрные лосины, чёрные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.