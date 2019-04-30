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Пропавшую в Калуге бабушку ищут вторые сутки

30.04.2019 09:59 0 1755 Дмитрий Ивьев
Пропавшую в Калуге бабушку ищут вторые сутки

Утром в воскресенье, 28 апреля, в Калуге пропала 78-летняя Людмила Андреевна Елизарова (на фото). Её поисками занимается полиция и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

- К нам обратилась её знакомая, которая периодически оказывает ей помощь по ведению хозяйства, и сообщила, что 28 апреля, примерно в 13:00, она пришла по месту жительства Людмилы Елизаровой и обнаружила ее отсутствие, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Пожилая женщина страдает потерей зрения и нуждается в помощи.

Приметы:

  • Рост: 160 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Была одета: сиреневое вязаное платье, внизу с белой полосой, чёрные лосины, чёрные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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