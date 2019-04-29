Мотоциклист сбил велосипедиста

Около 22 часов в субботу, 27 апреля, авария произошла в Людиново на улице Осипенко.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал на мотоцикле «Нексус» и сбил 46-летнего мужчину, который катил свой велосипед по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении.

Пострадавший человек попал в больницу с различными травмами, рассказали нам в понедельник в калужском управлении ГИБДД.

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