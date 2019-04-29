Пропавшую девочку нашли в Калуге

Как мы уже рассказывали, 20 апреля из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Перемышльском районе исчезла 10-летняя девочка.

В субботу, 27 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало, что местнонахождение ребенка установлено.

- Девочка проживала в Калуге вместе с родителями, с ней все в порядке, - отмечают в СК. - Сейчас с семьей проводятся необходимые следственные действия, а также, ввиду отсутствия документов, мероприятия, направленные на установление их личностей. Рассматривается вопрос о возврате ребенка в семью.

Как сообщалось ранее, девочка, являющая с ее слов гражданкой иностранного государства, была помещена в центр в августе 2018 года по инициативе органов полиции как безнадзорная. Мать оставила её в отделе полиции в Калуге без документов.

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