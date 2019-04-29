Женщину сбили на улице Жукова

Около 21:30 в субботу, 27 апреля, на улице Жукова в Калуге в районе торговой базы под колёса «Ниссана» попала 73-летняя женщина.
Иномаркой управлял 64-летний мужчина, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД. Пострадавшая бабушка пересекала проезжую часть недалеко от перехода.
С различными травмами пострадавшую отвезли в больницу. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы уточняли, что женщина серьёзно травмировала голову.
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