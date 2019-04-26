12-летнего мальчика сбили на переходе в Калуге

Около 14:12 в четверг, 25 апреля, на перекрёстке улиц Тульской и Луначарского в Калуге под колёса авто попал 12-летний мальчик.

По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель фургона Hyundai ехал по улице Луначарского и, завершая маневр, допустил наезд на школьника, переходившего дорогу.

С различными травмами мальчика отвезли в больницу.

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