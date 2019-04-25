Пожарные спасли женщину из квартиры

25.04.2019 12:33 350 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

В среду, 24 апреля, около 18:00 спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на втором этаже дома на проспекте Ленина в Обнинске.

Дым из-под двери квартиры заметили соседи. Они и вызвали спасателей. Прибывший пожарный расчёт с помощью раздвижной лестницы через балкон проник в квартиру. Там спасатели обнаружили на кровати женщину без сознания, а на кухне – прогоревшую кастрюлю с едой. В квартире были сильные задымление и запах гари. Заснувшая женщина надышалась угарным газом. Пожарные эвакуировали пострадавшую.

Сильного возгорания в квартире не было, подгоревшую пищу потушили подручными средствами.

Женщина от госпитализации отказалась.

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