Два рейсовых автобуса столкнулись в Анненках

Утром в среду, 24 апреля, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошла авария с участием двух автобусов. Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, водитель ЛиАЗа не соблюдал боковой интервал и допустил столкновение с ПАЗом.
В результате ДТП никто не пострадал. Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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