12-летнюю девочку сбили на переходе

Днём во вторник, 23 апреля, на улице Калужской в Малоярославце сбили пешехода.

Областное управление ГИБДД опубликовало предварительную информацию об этом происшествии. По данным полиции, 64-летний мужчина двигался за рулём УАЗа по левой полосе, проехал на красный сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку. Школьница в этот момент пересекала проезжую часть на зелёный.

У ребёнка зафиксированы различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.