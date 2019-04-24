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12-летнюю девочку сбили на переходе

24.04.2019 11:38 0 1391 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
12-летнюю девочку сбили на переходе

Днём во вторник, 23 апреля, на улице Калужской в Малоярославце сбили пешехода.

Областное управление ГИБДД опубликовало предварительную информацию об этом происшествии. По данным полиции, 64-летний мужчина двигался за рулём УАЗа по левой полосе, проехал на красный сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку. Школьница в этот момент пересекала проезжую часть на зелёный.

У ребёнка зафиксированы различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: происшествие дтп
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