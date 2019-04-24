Мотоциклист погиб в Калуге

Около 12 часов во вторник, 23 апреля, на улице Советской в Калуге в районе поворота на окружную дорогу произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, произошло столкновение мотоцикла Zuum и уборочного трактора. Они двигались попутно, трактор поворачивал налево на окружную. Что конкретно привело к столкновению, будут выяснять следователи.

50-летний мотоциклист скончался.

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