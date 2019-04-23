Автомобилист избил 11-летнего мальчика в Калуге

На прошлой неделе мужчина избил двух подростков. Сообщение об этом появились в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

- Примерно в 6 вечера в сквере Матери мужик лет 30 начал бить молодых ребят, которым на вид 13-14 лет, - рассказал очевидец. - Одному мальчику пробил голову, а другому - сломал руку, забрал у них телефоны и их сумки. Его задержала полиция. Ребятам оказали первую помощь.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, в полицию поступило заявление от мамы 11-летнего мальчика. Конфликт детей и автомобилиста произошёл в гаражном кооперативе. Что стало причиной ссоры, сейчас выясняют правоохранительные органы. Мальчику действительно потребовалась медицинская помощь, к счастью, его травмы оказались не столь серьёзными, как писали в соцсетях. После оказания помощи его отпустили домой.

Личность избившего ребёнка мужчины установлена. Проводится проверка.

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