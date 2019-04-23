Автомобилист избил 11-летнего мальчика в Калуге

На прошлой неделе мужчина избил двух подростков. Сообщение об этом появились в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
- Примерно в 6 вечера в сквере Матери мужик лет 30 начал бить молодых ребят, которым на вид 13-14 лет, - рассказал очевидец. - Одному мальчику пробил голову, а другому - сломал руку, забрал у них телефоны и их сумки. Его задержала полиция. Ребятам оказали первую помощь.
Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, в полицию поступило заявление от мамы 11-летнего мальчика. Конфликт детей и автомобилиста произошёл в гаражном кооперативе. Что стало причиной ссоры, сейчас выясняют правоохранительные органы. Мальчику действительно потребовалась медицинская помощь, к счастью, его травмы оказались не столь серьёзными, как писали в соцсетях. После оказания помощи его отпустили домой.
Личность избившего ребёнка мужчины установлена. Проводится проверка.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Кладбище загорелось в Обнинске 23.04.2019 10:43
Водитель скутера погиб в аварии 23.04.2019 09:49
Кто устроил километровую пробку на улице Кирова, рассказали в ГИБДД 22.04.2019 16:28
«Лада» протаранила фуру на Правом берегу 22.04.2019 15:36
Выпавший из окна мальчик скончался в больнице 22.04.2019 12:23
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: