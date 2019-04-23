Кладбище загорелось в Обнинске

23.04.2019 10:43 21 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Примерно в 14:30 в понедельник, 22 апреля, на территории заброшенной строительной площадки, расположенной в черте деревни Белкино в Обнинске произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара – несколько сотен квадратных метров.

Дым от пожара накрывал девятиэтажки на улице Белкинской. Сильный ветер способствовал распространению пламени, и оно перекинулось на старое деревенское кладбище.

Прибывшие на место происшествия спасатели начали тушение как раз с кладбища.

Всего на тушение потратили примерно полчаса.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.