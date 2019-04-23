Кладбище загорелось в Обнинске

Примерно в 14:30 в понедельник, 22 апреля, на территории заброшенной строительной площадки, расположенной в черте деревни Белкино в Обнинске произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара – несколько сотен квадратных метров.
Дым от пожара накрывал девятиэтажки на улице Белкинской. Сильный ветер способствовал распространению пламени, и оно перекинулось на старое деревенское кладбище.
Прибывшие на место происшествия спасатели начали тушение как раз с кладбища.
Всего на тушение потратили примерно полчаса.
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