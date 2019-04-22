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«Лада» протаранила фуру на Правом берегу

22.04.2019 15:36 6 1404 Дмитрий Ивьев
«Лада» протаранила фуру на Правом берегу

Около 5 утра в воскресенье, 21 апреля, «Лада» столкнулась с большегрузом MAN на улице Генерала Попова в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель легковушки не соблюдал дистанцию и врезался в фуру, которая поворачивала на 3-й Академический проезд.

Различные травмы в аварии получили водитель «Лады» и его 33-летняя пассажирка.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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