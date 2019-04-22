Три человека пострадали в перевернувшейся «Ниве»

Днём в субботу, 20 апреля, в Воротынске вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Нива».

66-летний водитель легковушки ехал в сторону дороги, соединяющей Киевскую трассу и Перемышль, и не справился с управлением, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

Различные травмы в аварии получили сам автомобилист. А также две его пассажирки – 23 и 43 лет.

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