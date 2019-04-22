Пал травы: огонь подошел к заправке на трассе

В понедельник, 22 апреля, на заседании правительства сообщили, что за выходные, 20-21 апреля, зафиксировано полторы сотни очагов возгорания травы: 60 – в субботу, 96 – в воскресенье.

- В Боровском районе в субботу дошло до того, что [огонь подошёл] к федеральной трассе и к заправке, в том числе и газораспределительная станция была рядом. Своевременно среагировали, слава Богу, МЧС, - рассказал заместитель губернатора Калужской области Василий БЫКАДОРОВ.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подчеркнул, что ответственность за возгорания целиком лежит на муниципальной власти.

- Всё, что там случилось - результат бездействия в прошлом году. Невыкошенные участки сорной растительности, - уверен он. – А на следующий сезон, уже в августе, надо прийти и сказать: «Коллега, ты же в следующем году сгоришь!» Этому собственнику заправочной станции или дачного посёлка, или частного строения, который бурьяном зарос. Кто ему будет окашивать, он сам должен позаботиться о своей безопасности. Есть же правила благоустройства, требуйте со всех собственников и пример показывайте. У нас иногда и сельская администрация зарастает по уши крапивой, её саму охранять надо.

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