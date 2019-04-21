Водитель «Рено» погиб, пойдя на обгон

Днём в пятницу, 19 апреля, на дороге «Калуга-Медынь» в районе Кондрово произошла смертельная авария. Погиб 51-летний житель Московской области.

По предварительным данным, он ехал на «Рено» со стороны Калуги, пошёл на обгон и столкнулся с «Хендаем».

Водитель «Хендая» попал в больницу с различными травмами, рассказали нам в калужском областном управлении МВД.