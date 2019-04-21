Водитель «Рено» погиб, пойдя на обгон

Днём в пятницу, 19 апреля, на дороге «Калуга-Медынь» в районе Кондрово произошла смертельная авария. Погиб 51-летний житель Московской области.
По предварительным данным, он ехал на «Рено» со стороны Калуги, пошёл на обгон и столкнулся с «Хендаем».
Водитель «Хендая» попал в больницу с различными травмами, рассказали нам в калужском областном управлении МВД.
|
Вынесен приговор мужчине, погубившему молодого водителя на трассе 18.04.2019 16:26
Две «Лады» столкнулись на перекрёстке 18.04.2019 10:56
«Газель» протаранила забор СИЗО 17.04.2019 11:29
Восьмилетнего мальчика сбили на переходе 17.04.2019 10:56
Автомобилистка врезалась в детскую площадку 16.04.2019 14:42
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: