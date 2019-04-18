Две «Лады» столкнулись на перекрёстке

Утром в среду, 17 апреля, на дороге между Бабынино и Воротынском столкнулись два автомобиля «Лада». Обеими машинами управляли пенсионеры.
По предварительным данным ГИБДД, 70-летний мужчина за рулём «Нивы» ехал со стороны Воротынска и врезался в двигавшуюся впереди «Калину», которой управлял 63-летний мужчина.
Судя по фото с места происшествия, водитель «Калины» затормозил перед перекрёстком, чтобы пропустить авто, имевшие преимущество.
Травмы в ДТП получили три человека: оба водителя и 67-летняя пассажирка «Калины». У них различные травмы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Газель» протаранила забор СИЗО 17.04.2019 11:29
Восьмилетнего мальчика сбили на переходе 17.04.2019 10:56
Автомобилистка врезалась в детскую площадку 16.04.2019 14:42
Авария с мотоциклистом: пострадали два человека 16.04.2019 12:59
«Лада» перевернулась на трассе 16.04.2019 10:47
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: