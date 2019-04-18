Две «Лады» столкнулись на перекрёстке

Утром в среду, 17 апреля, на дороге между Бабынино и Воротынском столкнулись два автомобиля «Лада». Обеими машинами управляли пенсионеры.

По предварительным данным ГИБДД, 70-летний мужчина за рулём «Нивы» ехал со стороны Воротынска и врезался в двигавшуюся впереди «Калину», которой управлял 63-летний мужчина.

Судя по фото с места происшествия, водитель «Калины» затормозил перед перекрёстком, чтобы пропустить авто, имевшие преимущество.

Травмы в ДТП получили три человека: оба водителя и 67-летняя пассажирка «Калины». У них различные травмы.

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