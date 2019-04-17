«Газель» протаранила забор СИЗО

Около 7 утра в среду, 17 апреля, авария произошла на улице Николо-Козинской в Калуге.
На перекрёстке с улицей Войкова грузовая «Газель» врезалась в кирпичный забор, установленный вокруг территории следственного изолятора.
Судя по фото с места происшествия, машина ехала вниз по Николо-Козинской и не вписалась в левый поворот.
Разбитая машина.
– По предварительным данным, 37-летний водитель не справился с управлением, - рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области. – Травмы получил сам автомобилист.
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