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«Газель» протаранила забор СИЗО

17.04.2019 11:29 5 2360 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
«Газель» протаранила забор СИЗО

Около 7 утра в среду, 17 апреля, авария произошла на улице Николо-Козинской в Калуге.

На перекрёстке с улицей Войкова грузовая «Газель» врезалась в кирпичный забор, установленный вокруг территории следственного изолятора.

Судя по фото с места происшествия, машина ехала вниз по Николо-Козинской и не вписалась в левый поворот.

Разбитая машина.

– По предварительным данным, 37-летний водитель не справился с управлением, - рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области. – Травмы получил сам автомобилист.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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